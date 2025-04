"Le vite delle donne contano", incontro con l'autrice Francesca Totolo

Anche a Piacenza, presso la sala della Casa delle Associazioni di via Musso, verrà organizzata la presentazione del libro "Le vite delle donne contano" in presenza dell'autrice Francesca Totolo e della consigliera comunale, nonché avvocato, Sara Soresi. Appuntamento per il 26 aprile alle 17.30.

"Con soddisfazione - spiega una nota degli organizzatori - siamo riusciti a pianificare questo evento che mette in luce la correlazione tra immigrazione e gli omicidi di donne. A partire dal noto caso di Pamela Mastropietro, la cui madre Alessandra Verni ha voluto contribuire al libro con un proprio messaggio, andremo ad analizzare come dietro i dati sconfortanti di donne violentate e assassinate, ci sia il fenomeno migratorio".

"Dall'Italia all'Europa - continua la nota - sono tanti i casi emblematici di come la sicurezza dei cittadini europei, soprattutto quella delle donne, sia messa in pericolo: dalle piazze di spaccio in Italia alle grooming gang del Regno Unito, passando per i quartieri a maggioranza islamica di paesi come Francia e Germania."