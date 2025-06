Lo Specchio di Piacenza ospita Paola Foppiani: l’artista che scolpisce il tempo

Stasera, come ogni martedì, alle 20.30 su Telelibertà, torna Lo Specchio di Piacenza, che in questa puntata accenderà i riflettori su Paola Foppiani, scultrice piacentina dalla vocazione internazionale.

Figlia d’arte, si è avvicinata alla scultura giovanissima, trasformando la materia in un autentico linguaggio espressivo. Le sue opere, in argilla e terracotta, rappresentano corpi e volti sospesi — spesso femminili — e raccontano emozioni silenziose, tra pensiero, inquietudine e spiritualità.

Durante l’intervista, l’artista racconterà ai telespettatori le tante svolte che hanno segnato la sua vita: un’infanzia permeata dal mondo artistico e intellettuale frequentato dal padre, l’esperienza della maternità vissuta in giovane età (oggi è anche nonna), il legame con i genitori e con la città di Piacenza.

Formata all’Istituto Gazzola - Scuola d’Arte di Piacenza, Foppiani ha esposto nel corso della sua carriera in numerose mostre personali e collettive. Tra le più significative: Dialogo tra figure a Palazzo Farnese di Piacenza (2015), Humusmater all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (2022), In Vitae nella chiesa di San Cristoforo per il Bibiena Art Festival (2017) e la recente esposizione a Eataly Piacenza (febbraio-marzo 2025).