"Lo specchio", stasera su Telelibertà con Giacomo Ponginibbi

Stasera puntuale alle 20.30, su Telelibertà, torna Lo Specchio di Piacenza, il programma a cura di Nicoletta Bracchi. Ospite della puntata sarà Giacomo Ponginibbi, imprenditore e presidente di Confapi Industria Piacenza.

Alla guida della Ponginibbi Group, realtà fondata dal padre Luigi nel 1965, Giacomo Ponginibbi, con la sorella Cristina, ha saputo consolidare e ampliare il business familiare nel settore automobilistico. Durante la puntata, si ripercorreranno le tappe principali della sua carriera, dal suo ingresso nell'azienda di famiglia nel 1998 fino ai recenti sviluppi della Ponginibbi Group. Si parlerà delle strategie di diversificazione, delle sfide del settore automobilistico e delle soluzioni adottate per affrontare la transizione tecnologica e le politiche europee sulle emissioni.

In qualità di presidente di Confapi Industria Piacenza, Ponginibbi condividerà la sua visione sul supporto alle piccole e medie imprese e sulle iniziative promosse per affrontare le recenti crisi globali. Non mancheranno riflessioni su temi cruciali come innovazione e sostenibilità. Inoltre, spazio anche al suo impegno sociale e alle iniziative benefiche sostenute nel corso degli anni. Tutte le puntate de Lo specchio di Piacenza sono disponibili on demand sul sito di Telelibertà.