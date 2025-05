Luna Park per tutti, accesso gratuito per bambini e ragazzi con disabilità

Sarà un Luna Park per tutti. Anche quest'anno, grazie alla generosa disponibilità dei gestori della struttura si rinnova, in sinergia con il Comune di Piacenza e Confesercenti, l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità che mercoledì 21 maggio (dalle ore 17 alle 20), potranno accedere gratuitamente alle attrazioni collocate nell'area di parcheggio del centro commerciale Gotico. Sarà sufficiente presentarsi al punto informativo all'ingresso per ricevere il braccialetto identificativo che consentirà di salire su tutte le giostre senza acquistare alcun tagliando. Grazie alla collaborazione del benefattore piacentino Valter Bulla l'iniziativa quest'anno non si limiterà ai bambini e ragazzi di Piacenza città, ma verrà estesa a tutta la provincia.