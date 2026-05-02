Maestri del Lavoro, consegnate le onorificenze ai piacentini

Con una solenne cerimonia nei capoluoghi di regione di tutta Italia, sono state consegnate le onorificenze ai Maestri del Lavoro insigniti il 1° Maggio 2026. Per il Consolato Piacentino sono stati premiati 10 nuovi maestri. A Bologna, nel prestigioso salone del Podestà di Palazzo Re Enzo si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze ai nuovi Maestri della Regione Emilia Romagna organizzata dalla Prefettura del capoluogo regionale, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

I nuovi Maestri hanno ricevuto il saluto di benvenuto dal prefetto di Bologna Enrico Ricci, dal Console Regionale dei Maestri del Lavoro Gianni Scola e dal dirigente dell’Ispettorato Area Metropolitana di Bologna Antonio Zoina.

I dieci Maestri piacentini Roberto Brusamonti, Tiziano Cappai, Raffaella Fava, Lorenzo Garganese, Giuseppe Ghidotti, Paolo Mazzari, Mauro Mori, Gianluigi Poli, Piero Sabini e Andrea Zannoni, hanno ricevuto l’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e le congratulazioni dalla Vice Prefetto di Piacenza dott.ssa Roberta De Francesco, dal Prefetto di Bologna e dal Console Regionale. Presenti alla cerimonia anche l’Assessore del Comune di Piacenza Francesco Brianzi e il Sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi. I nuovi Maestri, con familiari e amici, sono stati accompagnati dal Console Provinciale Claudio Bonardi, dal Console Emerito Emilio Marani e dai Maestri Francesco Cesena E Claudio Lisetti.