"Malamovida, ancora caos in viale Dante

Scene di “malamovida" nel weekend in viale Dante. Prima un ragazzo trovato a terra, probabilmente dopo una rissa. Poi, la sera successiva, urla, litigi e giovani che si scambiano sostanze davanti ai bar, tra dehors e auto parcheggiate. C’è chi filma dalle finestre, chi invece cambia strada per evitare guai.

Sono le nuove segnalazioni di malamovida in viale Dante, anche questa volta corredate da foto e video. Da mesi la zona è al centro delle segnalazioni di residenti e commercianti, stanchi di notti insonni e di episodi sempre più frequenti. "Nei weekend è un delirio — racconta un esercente —. Ci sono risse, bottiglie spaccate, urla fino all’alba".

Un esposto con oltre 200 firme è arrivato alla prefettura, mentre in consiglio comunale è stata approvata una mozione di Fratelli d’Italia sul tema sicurezza per aumentare la videosorveglianza e i controlli serali.

Non tutti però condividono l’allarme: è una zona viva, non solo “malamovida”, osserva qualcuno, come riportato da Libertà nelle scorse settimane. Intanto, però, tra risse, bottiglie rotte, musica alta e schiamazzi, la tensione resta alta.