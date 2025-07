Marsaglia, dopo 3 anni di chiusura riaprono il bar e i campi sportivi

L’altra sera luci accese, sudore, polpacci che urlano, abbracci, e il grido finale “Gol, gol!”. A Marsaglia si è tornati a giocare a calcetto, dopo tre anni dove i bandi andavano tutti deserti. Ieri invece al campo da tennis ecco schierati Bongiorni, Bonini, Cutri. Oggi attesi Chiapparoli, Gatti, Pizzi, Bergamini: «Stiamo andando bene, nonostante i semafori sulla Statale 45 a volte scoraggino il turismo. Però le persone ci sono, e sono contente», dice il neogestore Samuele Scazzariello, residente a Niviano. L’amministrazione guidata dal sindaco Renato Bertonazzi ha affidato a lui la cittadella sportiva del paese. Fino a un mese fa la palpitazione nel suo cuore era però tutta per un’altra questione: l’esame di maturità, che ha sostenuto alla grande al San Colombano di Bobbio. Oggi Samuele è un aspirante imprenditore che ha fondato la sua prima società in via Trebbia a Marsaglia, il paese dei nonni, della mamma, della zia: la società si chiama alla latina Ludi et Restauro e punta prima di tutto a dare una opportunità all’Appennino sportivo, turistico, ricreativo. Il voler gestire i campi da beach volley, calcetto, tennis sul lungo Trebbia - erano stati tutti riqualificati dopo l’alluvione del 2015 parte da questo sogno, mentre il 19enne, intanto, per migliorare e crescere, già si è iscritto a Economia in Cattolica a Piacenza. Il mondo del marketing gli piace parecchio. Contento? « Mmm, mai dirlo. Bisogna sempre volere di più secondo me, e pensare “Potevo fare meglio”», sottolinea. «Di certo voglio andare controtendenza, e credere che un futuro per i giovani sia possibile anche a Marsaglia». Sul sito della società si possono prenotare i campi con un semplice click. Da ieri sono pronte anche le bici elettriche. Ma il bar, in questa palestra a cielo aperto affacciata sul fiume e a due passi da un comodo parcheggio e dal parco giochi? A quello ci pensano invece Ivano Compagnone, di professione ascensorista, e Patrizia Lucini, parrucchiera: entrambi arrivano dalla vicina Lodi. Anche la loro è una storia tutta alla “rovescio” rispetto alle logiche del mercato. Sono venuti in vacanza a Marsaglia, precisamente a Casaldrino, e hanno scoperto che il Comune cercava un gestore per il baretto: si sono fatti avanti e hanno spezzato la catena di sfiducia degli anni della chiusura. «In estate saremo aperti tutti i giorni poi in autunno e in inverno nei fine settimana», spiega Patrizia. Sono già aperti, ma l’inaugurazione ufficiale sarà nel fine settimana delle stelle di San Lorenzo. Alle stelle un desiderio: che Marsaglia viva.