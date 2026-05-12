“Match it now”, giornata per promuovere le donazione di midollo

Sono 7521 i piacentini donatori di midollo osseo per un totale di 64 donazioni, un numero considerevole per la nostra realtà, ma che necessita di costante aumento. Chi dona salva una vita, ed è proprio con questo messaggio che Admo provinciale, in collaborazione con Ausl di Piacenza, sarà in largo Battisti dalle 9 di sabato 16 maggio per la 12esima edizione di “Match it now”, la giornata dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Durante la giornata i volontari di Admo, insieme ai professionisti dell’Ausl, saranno a disposizione dei cittadini per spiegare come funziona l’iscrizione al registro e cosa significa diventare potenziale donatore. Dopo l’iscrizione al registro, il donatore resta disponibile nel tempo. Se emerge una compatibilità con un paziente, viene contattato per ulteriori accertamenti. Per iscriversi al registro occorre avere tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chilogrammi ed essere in buona salute, la disponibilità resta valida fino ai 55 anni.