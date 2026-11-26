Dalle aule dei tribunali alle tele, dalle indagini sui casi più complessi alla ricerca di forme e colori in grado di dare nutrimento all’immaginazione.

La vita di Claudio Mazza si è sviluppata lungo due percorsi solo in apparenza distanti: quello della magistratura, professione che ha esercitato per 41 anni, e quello della pittura, passione nata più tardi ma diventata una presenza importante. Ospite di “Lo Specchio”, il programma di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi, ha ripercorso, attraverso fotografie, ricordi e opere, le tappe della sua storia. Nato a Locri, dove ha vissuto fino ai 18 anni, Mazza si è trasferito a Bologna dopo il liceo classico per studiare Giurisprudenza, anche su impulso della famiglia, che desiderava per lui un’esperienza di autonomia lontano da casa. Laureato nel 1980 e superato l’esame da avvocato, ha partecipato al concorso in magistratura. «Era la strada che preferivo», ha raccontato. Una professione intrapresa in anni difficili, segnati dal terrorismo e dagli attentati contro i magistrati. Il suo primo incarico a Piacenza risale al 18 giugno 1984. Aveva appena 26 anni e si trovò subito ad affrontare un ambiente complesso.

«Il mio inizio è stato abbastanza traumatico – ha ricordato – mi sono ritrovato in un ufficio con un capo dalla personalità autoritaria e spigolosa, in una situazione di tensione anche con l’avvocatura e con altri uffici giudiziari. Non è stato semplice, ma sono sopravvissuto». A Piacenza ha lavorato per quasi quindici anni, prima di passare alla Corte d’Appello di Brescia e dalla funzione requirente a quella giudicante. Due esperienze diverse, entrambe affrontate con convinzione: «In Procura il lavoro è legato a ciò che accade giorno per giorno. Può capitare di essere svegliati nel cuore della notte per un omicidio e dover raggiungere subito il luogo del delitto. Le prime 24-48 ore possono essere decisive per le indagini. Quando fai il giudice, invece, hai più tempo per studiare e approfondire le carte. Sono due lavori molto diversi, ma ho fatto volentieri entrambi».

Negli ultimi anni della carriera Mazza ha presieduto una sezione della Corte d’assise d’appello, occupandosi dei reati più gravi. In trasmissione ha voluto soffermarsi anche sul ruolo dei giudici popolari, cittadini chiamati a partecipare alle decisioni della Corte: «Vorrei invitare tutti quelli che vengono chiamati a farlo. È un’esperienza bellissima. Le persone che l’hanno vissuta con me ne sono sempre state contente». Poi, nell’album dei ricordi, il cambio di prospettiva: dalle toghe ai dipinti. La passione per l’arte è nata a Piacenza nei primi anni Novanta, dopo alcune mostre del “Fantastico piacentino”, tra cui quelle di Foppiani. «Mi affascinava la possibilità di rappresentare sulla tela situazioni irreali, cose che in natura non esistono». Autodidatta, ha imparato attraverso libri e tentativi, fino a sviluppare un linguaggio personale. Dalle prime opere vicine al surrealismo padano è arrivato a una pittura sempre più autonoma, fatta di figure femminili, acrobate e ballerine, con una particolare attenzione al movimento e all’eleganza. «Cerco sempre figure che esprimano movimento ed eleganza». Nel suo percorso anche mostre in diverse città italiane e all’estero.