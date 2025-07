Medaglia al merito di lungo comando, due carabinieri premiati

Si è svolta nella mattinata di martedì 15 luglio, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, la cerimonia di consegna dei diplomi della Medaglia al Merito di Lungo Comando. A ricevere l’importante riconoscimento dalle mani del Comandante Provinciale di Piacenza, Colonnello Pierantonio Breda, due sottufficiali di grande esperienza e molto apprezzati, entrambi da tempo in servizio in questa provincia. In particolare, al Luogotenente C.S. Roberto Guasco, comandante della Stazione Carabinieri di Rivergaro, è stata conferita la medaglia d’oro al merito di lungo comando (20 anni di servizio in posizione di comando), mentre al Luogotenente C.S. Marco Dubrovich, Capo Ufficio Comando e capo sezione segreteria e personale del Comando Provinciale, quella di bronzo (10 anni di servizio in posizione di comando).

Nella circostanza, il Colonnello Breda ha voluto soffermarsi sull’alto valore di tale decorazione, soprattutto perché con essa il Ministero della Difesa riconosce l’impegno e la dedizione di chi, nell’ambito delle Forze Armate si è assunto l’onere e la responsabilità di ricoprire posizioni di comando, con ciò dimostrando determinazione, senso del dovere, ma anche grande equilibrio e sensibilità. Ai due sottufficiali, particolarmente emozionati, si sono affettuosamente stretti tutti i colleghi presenti alla cerimonia e che, con la loro presenza, hanno inteso manifestare loro stima e riconoscenza.