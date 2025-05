Mestolo e ingredienti, al via alla casa residenza per anziani il progetto di cucina-terapia

Un progetto di cucina-terapia con grembiuli allacciati, mestoli alla mano e ingredienti pronti a evocare ricordi lontani. Alla casa residenza per anziani Sereni Orizzonti di strada Agazzana, a Piacenza, la Festa della mamma è stata celebrata con un laboratorio speciale. Gli ospiti hanno realizzato un dolce a forma di cuore grazie a Master Kids Italia, realtà che promuove la cucina come strumento terapeutico. “La cucina ha delle regole, ma anche una forte carica emotiva – spiegano dall’associazione –. È terapeutica, come confermano numerosi studi scientifici. Non solo rilassamento, ma anche stimolazione della plasticità neurale: un vero e proprio esercizio per la mente”. A guidare i laboratori è Sonia Azzalin, chef professionista diplomata alla scuola Magnaghi di Salsomaggiore, oggi volontaria dell’associazione. Con lei, il cuoco e presidente Gian Paolo Gazzola, piacentino.