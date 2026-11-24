«Mi hanno detto che avevo soltanto tre mesi da vivere. Poi, il 3 febbraio 2026, è arrivata la telefonata: c’era un cuore nuovo per me. Sono stata molto fortunata. Dio mi ha dato una nuova vita».

Ha 54 anni, è thailandese, vive a Piacenza da venticinque e da qualche mese ha imparato a guardare il futuro con occhi diversi. Dopo un trapianto di cuore all’ospedale di Bologna, Aruni Khueansanthia oggi sta recuperando lentamente le forze. Non può ancora camminare troppo, deve sottoporsi a controlli e fare i conti con qualche complicazione. Ma ha un desiderio che ripete con determinazione: tornare a lavorare, incontrare persone, riprendersi la propria quotidianità.

È sposata, non ha figli e vive con il marito, che fa l’elettricista. A Piacenza si trova bene, qui ha costruito la sua vita e per anni ha lavorato come badante. Poi i problemi cardiaci, che si trascinavano già da parecchio tempo, sono diventati sempre più difficili da gestire. L’anno scorso gli accertamenti a Piacenza hanno restituito un quadro molto serio e la donna è stata indirizzata a Bologna. Qui i medici hanno individuato nel trapianto l’unica possibilità. Sono seguiti gli esami, l’attesa e la paura.

«Prima pensavo che non ce l’avrei fatta ad aspettare», racconta. Le avevano prospettato appena tre mesi di vita, se non fosse arrivato un cuore. Poi, il 3 febbraio, la chiamata che le ha restituito speranza. La vita nuova, però, non significa che tutto sia già tornato come prima.