Minaccia la moglie davanti ai figli ed esce ubriaco in auto: denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni, cittadino indiano residente a Borgonovo, è stato denunciato dai carabinieri per una serie di reati gravi: maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione, l’uomo avrebbe avuto un violento alterco con la propria moglie convivente di 31 anni, minacciandola e insultandola alla presenza dei loro tre figli minori. La situazione è precipitata quando l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha chiuso in casa la famiglia e si è allontanato a bordo di un’auto.

Lanciato l’allarme, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco dopo. Alla vista dei militari, l’operaio 40enne avrebbe manifestato evidenti sintomi di ubriachezza, ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, comportamento che – secondo il Codice della Strada – è equiparato alla guida con il tasso alcolemico fuori dai limiti consentiti.

Le successive verifiche hanno rivelato un ulteriore particolare preoccupante: l’uomo non ha mai conseguito la patente di guida, configurando così un ulteriore reato. Il veicolo, stando alle prime informazioni, non risulta intestato a lui. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Piacenza.