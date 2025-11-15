Movida: 300 controlli, 47 con precedenti di polizia

Circa 300 avventori di cui 43 presenti nella banca dati per precedenti di Polizia. E' il bilancio dei controlli ordinari svolti anche dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia nelle giornate di mercoledì 12 novembre e sabato 15 novembre, e dei controlli straordinari, disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, effettuati nella serata di venerdì 14 Novembre, con l’ausilio del Comando Provinciale dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale, per garantire un presidio capillare delle zone più sensibili della città ed in particolare nelle zone della movida.

Non sono state riscontrate irregolarità negli esercizi controllati dal personale operante e non si sono manifestate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.