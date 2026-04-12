Mr. Bowl: «Battutacce e giochi di parole, forse mi compro una "Villa"»

Buongiorno Mr. Bowl, la vedo energico, molto carico. Come sta?

«Come una pila, mi sento una molla. L'ha capita? Quanto faccio ridere...»

Veramente faceva un po' pena questa battuta.

«Come si permette? Io ho un fine umorismo che tutti adorano. Me lo dicono sempre. Le dirò di più. Ho deciso di comprarmi una "Villa"».

Ma che sta dicendo? Mi sembra in stato confusionale.

«Ho detto che mi comprerò una "Villa". L'ha capita?» (Sguardo ammiccante)

No. Senta, Mr. Bowl, continuiamo così o facciamo l'intervista?

«Ma è una bellissima battuta sul prossimo ospite di Bowlcast, suvvia, non se la prenda. Un baldanzoso gioco di parole».

Quindi?

«L'ospite di Bowlcast sarà Daniele Villa, per tutti Genio78. Un artista delle parole, battutista, penna sublime, scrittore e soprattutto un gran simpaticone di Carpaneto».

Ecco perché tutte queste stranezze sulle battute e i giochi di parole...

«Non sminuisca! Genio78 ha detto che potrei lavorare come suo co-autore in RDS, sui social e in TV».

Ci mancherebbe, per carità. Quindi anche lei adesso scriverà le battute sui social?

«Per ora Villa me ne ha bocciate 20. Punto alla 21° per farmi pubblicare».

Ecco, appunto. Ma come ha cominciato? E com'è finito a RDS?

«Lui è partito dai social e poi ha fatto tutta la trafila, la gavetta. I suoi ultimi libri pubblicati da Newton Compton Editori, "300 frasi che vorresti (ma non puoi) dire a lavoro" e il "Calendario minchione 2026", fanno spaccare dalle risate».

E Tassi e Di Trani? Come sono come battutisti?

«Lasciamo perdere. Si sono lanciati in alcune boutade e ho visto l'imbarazzo, la vergogna nel volto di Daniele Villa. Non aveva il coraggio di dir loro che fanno pena. Hanno pure cercato di far ridere la collega Benedetta Del Re. Poverina, la trascinano sempre in queste assurdità».

Ma ci dica una di queste boutade, scusi. Al solito, arriva a questo punto dell'intervista che non si capisce più nulla.

«E allora non impara mai! Dovrete guardare la puntata, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Da domani sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback sulla puntata e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]

E ricordate che io vi giudico, fra una freddura con la mazza da baseball e un taglio di capelli improbabile, ma vi giudico sempre».

Mazza da baseball? Taglio di capelli improbabile? Ma cosa dice?

«La mazza da baseball per le battute. E il taglio di capelli improbabile è la scodella. Sa, scodellino, scodella...»

Mr. Bowl, lasci perdere, per favore. Sta diventando un po' cringe.

«Va bene, allora guardate e ascolta Bowlcast con Daniele Villa Genio78 e seguitemi sui social. Con lui vi divertite davvero, ve lo prometto».