Multe a Piacenza, in un anno incassati oltre 5 milioni di euro

Oltre cinque milioni di euro tra multe e sanzioni per violazioni del Codice della strada. È quanto ha incassato Piacenza nel 2025. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui numeri del Siope, il sistema informativo che raccoglie tutte le operazioni degli enti pubblici. Una cifra importante, che fotografa il peso delle contravvenzioni sul territorio. Va però ricordato che le sanzioni non riguardano solo i residenti: a pagarle sono tutti gli automobilisti che transitano sulle strade piacentine, compreso dunque chi è solo di passaggio.

L’analisi elabora anche il dato della cosiddetta “multa pro capite”, cioè il rapporto tra incassi e numero di abitanti. A Piacenza si attesta a 49 euro. Allargando lo sguardo all’Emilia-Romagna, il quadro di Facile.it è questo: in testa alla classifica regionale c’è Bologna, che nel 2025 ha incassato 27,2 milioni di euro, confermandosi il comune con i proventi più alti da multe stradali. Seguono Parma con 14,7 milioni e Modena con 13,8 milioni. Subito dopo si trovano Ravenna con 11,7 milioni, Rimini con 9,9 milioni e Ferrara con 6,1 milioni. Più indietro Reggio Emilia, con 5,8 milioni, quindi Piacenza, che supera i 5 milioni, e Cesena con 3,4 milioni.

Chiude la graduatoria Forlì, con poco più di tre milioni di euro incassati. Nel complesso, i soli comuni capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna hanno superato i 100 milioni di euro di introiti. Se invece si guarda alla "multa pro capite", cambia la classifica. In cima si piazzano Modena e Ravenna, entrambe con 75 euro per abitante. Subito dietro Parma, con 74 euro, e Bologna con 70. A seguire Rimini con 66 euro. Piacenza si colloca a metà, con 49 euro, davanti a Ferrara con 47. Chiudono Cesena con 35 euro e Reggio Emilia con 34. Ultima ancora Forlì, con 26 euro.