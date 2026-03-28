Musica barocca al polo riabilitativo di Fiorenzuola

Torna la musica al polo riabilitativo dell’ospedale di Fiorenzuola: nella sala polivalente del blocco B (piano terra), lunedì 30 marzo alle 16 si terrà un concerto con l’ensemble musicale l’Orchestra dedicata di Parma, con il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, guidati dal maestro concertatore Daniele Ruzza. L’appuntamento è pensato per le persone ricoverate, i loro familiari e gli operatori sanitari, ma è aperto anche al pubblico (ingresso libero fino a esaurimento dei posti; per informazioni tel. 333-5320655).

Fa parte del ciclo “Stelle Sonanti – Musica nei luoghi di cura”, promosso dagli Amici della Lirica di Piacenza, insieme all’Orchestra Dedicata e accolto dall’Azienda sanitaria di Piacenza, con l’intento di donare, attraverso la musica, momenti di bellezza, condivisione e sollievo. Il titolo è “Grazie e splendori, ombre e brividi del Barocco in musica” ed è legato alla stella “Pulsar ammaliante”. Ogni concerto della rassegna è infatti associato a una stella. Il progetto “Stelle Sonanti” è sostenuto da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza e Fondazione Polli Stoppani.