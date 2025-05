Musica e cuore: Concerto benefico al teatro President in favore della Casa del Fanciullo

Un concerto che unirà la passione per la musica e il desiderio di fare del bene: ecco come si può definire il concerto benefico “Cuore e Musica" che si terrà l’ 8 maggio 2025 alle 20.30 presso il Teatro President di Piacenza.

Questa serata speciale, presentata da Marilena Massarini, vedrà esibirsi sul palco diversi artisti piacentini, come Marco Rancati, Roberto Barocelli e Melody Castellari che, accompagnati da Massimo Lamberti alla chitarra e Max Repetti al pianoforte, ci porteranno in un viaggio musicale attraverso i decenni, dagli indimenticabili anni '60 fino ai mitici anni 2000. Una selezione di brani iconici e coinvolgenti che promettono di far rivivere emozioni e ricordi a tutti i presenti.

Il costo del biglietto è di soli 15 euro, mentre i bambini sotto i 10 anni entreranno gratuitamente, rendendo l’evento accessibile a tutta la comunità e sottolineando ancora una volta l’attenzione della Casa del Fanciullo verso i bambini. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle iniziative sociali della Casa del Fanciullo, che da oltre 70 anni offre supporto a bambini e adolescenti in condizioni di disagio economico, sociale e culturale. La Casa del Fanciullo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tanti giovani, fornendo loro opportunità di crescita e inclusione.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, chiamare lo 0523506128 oppure rivolgersi alla biglietteria del Teatro President.