Narcisista patologico: come riconoscerlo e difendersi

Narcisismo e narcisista sono termini molto conosciuti a livello sociale a causa dei femminicidi ed episodi di violenza che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Se ne parlerà stasera nella nuova puntata di “Red Flags – Rinascere dopo la paura”, trasmissione condotta da Nicoletta Marenghi, in onda su Telelibertà alle 20.30. Obiettivo del format, realizzato in collaborazione con il Centro antiviolenza di Piacenza, il sostegno di Crédit Agricole e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è la prevenzione della violenza di genere. Ad illustrare la figura del narcisista patologico è la psicologa Stefania Sartori. Per la sezione dedicata all’autonomia femminile la puntata è prevista la testimonianza di Naouel El Anoui che si è ribellata a un matrimonio combinato e oggi coordina cinquanta persone in una cooperativa sociale di Piacenza. Previsto inoltre l’intervento del pedagogista Giuseppe Burgio della Fondazione Cecchettin che parla dell’importanza dell’educazione ai sentimenti.