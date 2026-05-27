Nasce "Like Progect", per raccontare la città con occhi nuovi

Ha preso ufficialmente il via l’iniziativa di Like Progect, associazione culturale no-profit nata a marzo 2025 e composta da giovani uniti dall'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte. Il progetto, vincitore del bando YouthBank 2025 promosso dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, nasce dalla convinzione che l'arte debba uscire dai luoghi canonici per diventare un'occasione di incontro, partecipazione collettiva e racconto della città con occhi nuovi.

L'associazione vanta già collaborazioni di rilievo, come la partecipazione alla mostra “Pensare con le mani” (organizzata da Tralaviaemiliaeluest APS nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo), a dimostrazione di una forte vocazione nel costruire reti culturali sul territorio.

Il progetto ridà vita a 15 vetrine sfitte del centro storico – dislocate tra Corso Vittorio Emanuele, Galleria Santa Maria, Via Poggiali, Via Roma e Via Scalabrini – trasformandole in spazi espositivi.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto "Al centro le persone", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e frutto della sinergia tra il Comune di Piacenza, Confcommercio, Confesercenti, CNA Piacenza e l’associazione “Vita in centro”. La cabina di regia, supportata da Iscom Group, si prefigge l'obiettivo di riqualificare e valorizzare gli spazi commerciali in disuso del cuore cittadino.