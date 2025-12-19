Natale tra abitudini, tradizioni e novità: stasera a Nel Mirino
E' ancora una festa che unisce oppure corre il rischio di dividere tra shopping sfrenato e persone sfortunate che purtroppo la passeranno da sole?
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Ormai ci siamo, sta per arrivare il giorno di Natale e tutti quanti sono pronti per festeggiare con i propri cari. Ma come sono cambiate le abitudini di questo periodo rispetto a una volta, si segue ancora la tradizione oppure si ricerca qualcosa di nuovo e magari più accattivante? E il Natale è ancora una festa che unisce oppure corre il rischio di dividere tra shopping sfrenato e persone sfortunate che purtroppo la passeranno da sole? La puntata di questa sera di “Nel Mirino” affronterà tutte queste tematiche e molto altro, puntuale come ogni venerdì alle ore 21 su Telelibertà. Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi il titolo del dibattito sarà appunto “Il doppio volto delle festività”: se ne parlerà con vari ospiti, Thomas Trenchi, giornalista di “Libertà” appassionato di presepi, Alberto Gromi, già garante dei detenuti del carcere di Piacenza che ha ottenuto la civica benemerenza nel 2024, Simona Rossi di Teatro Gioco Vita e la nutrizionista Mirella del Rocino. Ascolteremo anche le voci dei cittadini e il contributo di Cristian Lertora, presidente di Fiepet, e ci saluteremo per un felice 2026 con le iniziative del Gruppo Libertà illustrate dal direttore Gian Luca Rocco. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand sul sito www.liberta.it.