Nazionale Cantanti e Manager sfida in campo per beneficenza

Sabato 7 giugno lo stadio Pinetto Soressi ospiterà, dalle 16.45, la Nazionale Cantanti. La formazione capitanata da Enrico Ruggeri scenderà in campo contro la neonata Nazionale Manager, capitanata dal castellano Andrea Bricchi, per uno scopo benefico. Raccogliere cioè fondi da destinare alla Pubblica Assistenza Valtidone e Valluretta. Madrina della manifestazione sportiva, ma anche di intrattenimento, sarà la cantante piacentina Fiordaliso, che nella sua lunga carriera ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo ed è stata autrice e interprete di numerose canzoni che hanno conquistato il pubblico italiano, e non solo.

Fiordaliso sarà quindi la madrina d’eccezione di un appuntamento che legherà sport, spettacolo e solidarietà e che sarà il viatico per la presentazione di una nuova realtà. Si tratterà della Nazionale Italiana Manager. Della formazione fanno parte alcuni dei più importanti manager che lavorano nel mondo imprenditoriale italiano, dal settore delle telecomunicazioni ai trasporti, passando per le reti elettriche, l’energia e l’aviazione. L’evento si svolgerà a Castelsangiovanni, grazie ad Andrea Bricchi, castellano che ha voluto proporre alla sua città questa che sarà soprattutto una grande festa. La partita allo stadio Soressi sarà organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale che concede il patrocinio dell’evento. I biglietti per poter assistere saranno disponibili online sul sito www.ciaotickets.com a partire dal 24 maggio. Tutto il ricavato andrà alla Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta, per l’acquisto di apparecchiature di primo soccorso.

Dal 1981 la Nazionale Cantanti è diventata un’organizzazione stabile, e nel 2000 una onlus. I soci della Nazionale Cantanti hanno girato il mondo, incontrato capi di Stato e collaborano attivamente con realtà come la Croce Rossa Italiana. Alle partite, che si sono poi trasformate in un tradizionale e annuale appuntamento televisivo, hanno preso parte (in campo o in tribuna), tantissimi personaggi di spicco dellospettacolo (Richard Gere, Sean Connery), del calcio (Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Roberto Baggio), della musica (Rod Stewart, Liam Gallagher), dello sport (Francesco Bagnaia, Michael Schumacher, Valentino Rossi) e anche della politica. In tribuna nel corso dei decenni hanno presenziato personaggi quali Michail Gorbaciov e il Dalai Lama, grande sostenitore quest’ultimo della Nazionale Cantanti.