Nidi comunali, pubblicate le graduatorie di ammissione

graduatorie definitive di ammissione ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e al servizio Edugate, per il 2026-2027. Sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it , con evidenza anche in home page, le, per il 2026-2027.

A seguito della verifica di tutte le domande pervenute e dei ricorsi presentati dopo la pubblicazione degli elenchi provvisori, questo il bilancio: 691 le richieste valide, di cui 571 (comprensive dei nascituri entro il termine del 31 maggio) per l’inserimento nei nidi e 120 per il polo Edugate, che accoglie i bambini da 1 a 6 anni.

La disponibilità per le nuove iscrizioni, considerando il sistema integrato dei nidi, era di 358 posti. Sinora, incrociando le disponibilità delle diverse strutture per ciascuna fascia d’età e le indicazioni espresse dalle famiglie, nel rispetto delle graduatorie sono stati accolti 334 bambini: 82 lattanti da 3 a 12 mesi; 129 nella categoria dei piccoli, da 12 a 24 mesi; 123 grandi, da 24 a 36 mesi.

Restano disponibili 11 posti nella sezione Grandi del nido Girasole, che verranno assegnati con lo scorrimento delle liste di attesa.

Sono inoltre stati assegnati 7 posti al nido part-time, su un totale di 13: ne restano a disposizione, pertanto, altri 6 sul turno pomeridiano, in cui sarà possibile inserire bimbi nella fascia dei piccoli o dei grandi.

Per quanto riguarda il servizio Edugate, i posti liberi per le nuove iscrizioni erano 16: 11 sono stati attribuiti a bambini di età 1-3 anni, 5 alla fascia d’età 3-6 anni.

La lista d’attesa, per effetto del vigente Regolamento, è unica e non più legata alle preferenze: pertanto, a fronte di eventuali rinunce o ritiri, si procederà con lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio effettivo della famiglia, che potrà accettare o meno l’alternativa proposta indipendentemente dalle strutture che aveva indicato al momento dell’iscrizione. Ad oggi, per i nidi sono in attesa 230 bambini: 61 lattanti, 113 piccoli e 56 grandi. Per il servizio Edugate, da sempre molto richiesto per il carattere innovativo improntato al bilinguismo, restano in attesa 104 utenti.

Diminuisce quindi la lista d’attesa rispetto allo scorso anno, inversione di tendenza dovuta principalmente all’ampliamento posti operato in questi ultimi anni e alla riapertura dei due nidi a conclusione degli interventi di riqualificazione.

Inoltre, come previsto dal Regolamento che il Consiglio comunale ha approvato nel febbraio 2025, qualora una famiglia risulti insolvente al 31 maggio di ogni anno educativo, per un periodo di almeno tre mensilità, viene preclusa la continuità di frequenza del nido, se gli arretrati non vengono saldati entro il successivo 30 giugno. Una misura, quest’ultima, introdotta a tutela di tutti gli utenti, per garantire la fruizione responsabile - a condizioni eque e trasparenti - di un servizio pubblico fondamentale.

Sempre nell’ottica di dare alle famiglie la possibilità di organizzarsi e pianificare con largo anticipo, il Regolamento prevede l’obbligo, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, di formalizzare per iscritto l’accettazione o la rinuncia: se questo non avviene, si è esclusi dalla graduatoria. Lo stesso vale, anche per le liste d’attesa, in caso di rifiuto.