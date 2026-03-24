Nidi d'infanzia, 892 posti disponibili e riaprono due asili

Per l’anno educativo 2026/2027 i posti disponibili per le iscrizioni ai nidi di infanzia sono 892 tra bambini già frequentanti e nuove iscrizioni, di cui 32 posti riguardati la fascia di età 3-6 del Servizio Edugate. Si tratta di un risultato salutato, non senza orgoglio, dall’amministrazione, che nell’occasione ha anche salutato la riapertura dei due nidi Astamblam e Girasole, chiusi nel 2022 e di nuovo attivi da settembre. Di «notevole incremento» parla Nicoletta Corvi, assessora ai servizi sociali, che spiega come dall’insediamento dal 2021/20122 sia «aumentata di 69 posti la capienza del sistema integrato pubblico privato».

Nel dettaglio, infatti, la capienza complessiva (data dalla somma tra bambini già frequentanti e nuove iscrizioni) nei nidi a gestione pubblica diretta, convenzionati e in appalto per la fascia 0-3, unitamente al Servizio Edugate che copre l’arco da 1 a 6 anni di età, passa dai 613 posti del 2021-2022 ai 682 del 2026-2027. «Un risultato straordinario per la nostra città» commenta Corvi.