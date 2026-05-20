«Non possiamo intestarle il telefono signora perchè ha più di 100 anni»

Vuoi intestarti il telefono fisso di casa? Non puoi, perché hai superato i 100 anni di vita. E’ la risposta che un grande gestore telefonico ha fatto recapitare a una lady piacentina di 101 anni intenzionata a subentrare al marito defunto nella titolarità del contratto telefonico domestico. Non si sa se ridere o se piangere. Neppure apprendendo la spiegazione di questa discriminazione anagrafica: i sistemi informatici del gestore non sono in grado di validare soggetti che abbiano superato il secolo di vita.

La 101enne, a fronte del diniego, per nulla spaventata o abbattuta, ha deciso di dare battaglia alla società telefonica e si è personalmente rivolta alla Federconsumatori di Piacenza.