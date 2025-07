Nonna Maria, a 102 anni esce con le amiche per mangiare una pizza

Maria Luppini ha tagliato l'incredibile traguardo dei 102 anni. Lo ha fatto tra le sue montagne, a Pecorara di Alta Val Tidone. Montagne da cui non si è mai staccata e forse in questo sta il segreto della sua longevità.Nonna Maria, a dispetto dell’età, ha una vita ancora attiva e piena di relazioni. "Vede le sue amiche, che spesso la vengono a trovare – dicono i familiari – . Qualche settimana fa è uscita con loro per mangiare una pizza. Durante le sue giornate le piace tenersi attiva, fare piccoli lavori domestici. È una donna di spirito con un’invidiabile tempra". Nonna Maria ha festeggiato i suoi 102 anni contornata dall'affetto dei figli, familiari, nipoti e pro nipoti a cui lei ancora racconta della sua vita, di cui ricorda ogni dettaglio.