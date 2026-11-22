«Nostro figlio ha portato segretamente tutto il dolore, l’umiliazione, l’annientamento, la vergogna per oltre vent’anni, nel tentativo di superare e dimenticare le ripetute violenze subite, fino al giorno in cui tutto di lui, corpo e psiche, ha potentemente manifestato ciò che l’anima implorava da tempo: l’aiuto ad essere strappato via dal ricordo opprimente degli abusi subiti da parte di un allora sacerdote, amico di famiglia, responsabile di una vasta comunità cristiana, stimato oltre misura sia dentro che fuori la chiesa».

Sono alcuni giovani della parrocchia, in chiesa a Podenzano, a farsi carico della non facile lettura al microfono della testimonianza di una famiglia: l’occasione è la veglia diocesana di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, nella sesta Giornata nazionale dedicata a loro, e che quest’anno ha fatto tappa in Valnure con il tema “Ascolto che cura, comunità che ricostruisce”, a partire dal racconto biblico di Mosè e del roveto ardente.

Dio si presenta attraverso tre verbi: “Ho osservato, ho udito, conosco”. Tre parole che, ha spiegato il vescovo Adriano Cevolotto, descrivono altrettanti passaggi della compassione. Un ascolto autentico, però, non è indolore. «Turba, inquieta, provoca, chiede una risposta», ha sottolineato il vescovo, mettendo in guardia anche dal rischio di distrarsi, di essere troppo presi dalle occupazioni, o peggio di distrarre gli altri, distogliendo lo sguardo da ciò che fa male.

Come la dolorosissima testimonianza della famiglia, non piacentina, che ha raccontato gli anni del liceo del figlio, quelli degli abusi.