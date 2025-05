Nuoto e solidarietà, a Piacenza l'olimpionica Cristina Chiuso

Lo sport è un grande veicolo di valore sociale e di sostegno per le fasce più deboli della popolazione. Con questo messaggio l'associazione “Insieme oltre le onde”, in collaborazione con il Comune di Piacenza e Activa Piacenza organizza una serata speciale per il prossimo martedì 27 maggio a partire dalle ore 18 all'auditorium Sant'Ilario. L'ospite dell'evento sarà infatti Cristina Chiuso, grande ex nuotatrice che in carriera ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi Olimpici e che a Piacenza presenterà il suo libro “Con la testa sott'acqua – il mondo visto da chi nuota”, fatica letteraria che ha un nobile scopo di solidarietà: parte del ricavato delle vendite verrà infatti devoluto proprio all'associazione “Insieme oltre le onde” che aiuta famiglie di bambini che si trovano in condizioni di lunghe ospedalizzazioni. A moderare l'incontro sarà il giornalista Mauro Molinaroli, parteciperanno inoltre l'assessore allo sport Mario Dadati e il delegato provinciale Coni Robert Gionelli.