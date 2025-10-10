Nuovi corsi per volontari Anpas Croce Bianca: lunedì la presentazione
A partire dalle 20.30, all'Auditorium intitolato al prof. Carrara, in via Emilia Parmense 19 a Piacenza
Redazione Online
|1 ora fa
Croce Bianca
Lunedì 13 ottobre presso la sede della pubblica assistenza Croce Bianca Piacenza si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per aspiranti volontari. A partire dalle 20.30, all'Auditorium intitolato al prof. Carrara - in via Emilia Parmense, 19 a Piacenza - verranno illustrati i cinque moduli formativi che costituiscono il percorso di formazione rivolto a tutte le cittadine e ai cittadini dal sedicesimo anno di età. Le lezioni si svolgeranno da metà ottobre fino a dicembre: il direttivo di Croce Bianca ha predisposto un calendario ad hoc per consentire - a chi lo richiede - di frequentare uno o più moduli contemporaneamente. Nel corso della serata verrà infine avviato il percorso PIS (Primo Intervento Sanitario) con la prima lezione di base per tutti.
Il nuovo corso per volontari di Anpas Croce Bianca prevede cinque moduli formativi:
-aspirante secondo soccorritore per ambulanza: il percorso consente di diventare operatori per trasporti ordinari su ambulanza (accompagnamento a visite mediche e presidio a eventi sportivi e manifestazioni) e/o soccorritori su mezzi di emergenza sanitaria in convenzione con il 118;
-aspirante autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza: il corso prevede abilitazioni specifiche per la guida dei mezzi di soccorso e la frequentazione del modulo base per aspirante soccorritore;
-aspirante autista auto e pulmini: le lezioni riguardano la guida di mezzi non in emergenza, quali auto per il trasferimento di esami ematici e pulmini per l'accompagnamento di persone autosufficienti a visite mediche;
-aspirante operatore di Protezione civile interno: il percorso fornisce addestramento per interventi di protezione civile. Al corso base seguirà il percorso obbligatorio per l'attività operativa prevista dalla Regione Emilia Romagna e dal coordinamento nazionale ANPAS;
-operatore di sala radio: il corso forma gli operatori per il coordinamento dei servizi e la gestione delle comunicazioni tramite radio.
Per informazioni sui corsi contattare il numero: 0523 614422 oppure per richieste tramite WhatsApp, scrivere al numero 348 7018759