Oggi e domani in città e in provincia le azalee per la ricerca

Oggi e domani, sabato 10 e domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna L’Azalea della Ricerca, uno degli appuntamenti più attesi del sessantesimo di Fondazione AIRC. Migliaia di volontari scendono in 3.900 piazzed'Italia per distribuire questo fiore, simbolo della salute al femminile, e raccogliere fondi da destinare ai progetti di ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

A Piacenza i banchetti saranno presenti oggi e domani in piazza Cavalli e piazzale Genova, inizio Facsal, oggi alla Besurica in via Perfetti (fronte Banca di Piacenza).

In provincia la distribuzione delle azalee sarà oggi ad Agazzano in piazza Europa, Alseno in piazza del Mercato 1; a Bobbio in piazza San Francesco; a Borgonovo in piazza Matteotti; a Caorso in via Marconi 2/, a Carpaneto in piazza XX Settembre; a Castelsagiovanni – in corso Matteotti; a Castellarquato in piazza Europa; a Cortemaggiore sul sagrato della chiesa; a Fiorenzuola in piazza San Francesco e in piazza Molinari; a Gossolengo in piazza Roma; a Gragnano in via Roma; a Pianello in piazza Umberto 1°; a Podenzano in piazza Italia; a Pontedellolio sul sagrato della chiesa; a Rivergaro in via Roma; a Roveleto di Cadeo in municipio a San Nicolò in piazza Donatori Organi.