«Oltre quarant’anni di impegno autentico», Milena Rustioni premiata a Bologna

«Alla consigliera che, dalla fondazione del Comitato Emilia-Romagna nel 1983, è presente, ascolta, agisce e costruisce: grazie per oltre quarant’anni di impegno autentico». Con questa motivazione la piacentina Milena Rustioni, tra le fondatrici di Airc in Emilia-Romagna, organizzazione che da decenni sostiene la ricerca oncologica, è stata premiata nei giorni scorsi in prefettura a Bologna durante l’assemblea dell’associazione. Vedova, 86 anni, è consigliera per Piacenza e provincia della Fondazione Airc.

«Mi sono avvicinata ad Airc per una ferita personale. Mio padre Guglielmo - ricorda Rustioni - morì di tumore nel 1975, aveva sessant’anni. Ne soffrii moltissimo. Quando nel 1983 mi venne proposta questa strada, non ho avuto dubbi: volevo fare tutto il possibile per aiutare la ricerca. A dirmelo fu Umberto Veronesi, che era un amico di famiglia. Mi chiamò dicendomi che stava avviando Airc in Emilia-Romagna e mi chiese di occuparmi di Piacenza. Da allora non mi sono più fermata».

Quarant’anni dopo: cosa significa promuovere Airc a Piacenza? «Vuol dire trovare un territorio che risponde. Istituzioni e aziende sono sensibili, non è scontato. La difficoltà vera sono i volontari, soprattutto i giovani. Oggi mi aiutano figli e nipoti di chi aveva iniziato con me. Tre generazioni insieme: è una grande soddisfazione».

Le iniziative consistono in tre campagne nazionali: arance a gennaio, azalee a maggio, cioccolatini a novembre. «A Piacenza funzionano sempre, l’ultima campagna delle arance ha portato circa 16mila euro, più 5.500 tra marmellate e miele. Qui non avanza mai nulla: finisce sempre tutto. Le risorse sono destinate direttamente alla ricerca: sostegno ai ricercatori e progetti mirati, ad esempio su tumori femminili o pediatrici. Ogni euro ha una funzione precisa. Qualcuno ancora dubita. Ma Airc è un’associazione seria. In oltre quarant’anni ho dato tanto, anche faticando. Se continuo è perché so dove vanno i fondi».