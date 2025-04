Papa Francesco, aperto in Prefettura il registro delle condoglianze

In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del sommo pontefice Francesco, da oggi, mercoledì 23 aprile, fino alla celebrazione delle esegue di sabato 26 aprile, è stata disposta l'apertura di un registro di condoglianze presso la Prefettura per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

Il registro sarà accessibile dalle 9:00 alle 19:00 presso il pian terreno dell'Ufficio territoriale di Governo, in via San Giovanni 17 a Piacenza.