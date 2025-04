Anche il vescovo Cevolotto ai funerali di papa Francesco

Ci sarà anche il vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto questa mattina in piazza San Pietro ai funerali solenni di papa Francesco. La sua presenza a Roma era già prevista alla guida dei 400 ragazzi piacentini che da ieri mattina stanno partecipando al Giubileo degli adolescenti. Questa mattina si distaccherà del gruppo per essere presente in piazza San Pietro. In Vaticano non ci sarà invece il vescovo emerito Gianni Ambrosio che, di ritorno da Parigi, rimarrà in diocesi per guidare l’importante celebrazione piacentina di domani in occasione della festa della Madonna del Popolo. Il vescovo Cevolotto si tratterà poi a Roma fino a martedì per prendere parte al Giubileo delle persone diversamente abili a cui prenderà parte anche una delegazione piacentina.

In piazza San Pietro ci saranno anche diversi altri piacentini. Negli spazi riservati al clero alcuni dei sacerdoti al seguito del gruppone degli adolescenti.

Tra i fedeli, in posizioni enormemente defilate, salvo colpi di fortuna seguiranno la cerimonia sui maxi schermi i venti piacentini che nella giornata di mercoledì hanno chiesto aiuto all’Ufficio diocesano pellegrinaggi. L’ufficio si è attivato per offrire il proprio supporto pur non organizzando direttamente un viaggio a Roma per il funerale del Papa. Chi ha voluto è stato messo in contatto con il pellegrinaggio della diocesi di Bologna che aveva ancora qualche posto a disposizione. Altri hanno preferito recarsi a Roma in auto oppure in treno.