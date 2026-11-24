«In questo momento le persone con malattia di Parkinson seguite dai nostri servizi sono circa 450, un dato in forte aumento negli ultimi anni. E con tutta probabilità la tendenza è destinata a proseguire anche nel prossimo futuro. Secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, entro il 2050 a livello nazionale il numero di malati potrebbe raddoppiare».

Fabiola Magnifico, responsabile del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dedicato ai pazienti con malattia di Parkinson e malattia di Huntington, spiega con queste parole l'importanza di puntare sui percorsi di cura incentrati su tali patologie degenerative del sistema nervoso centrale. Un impegno che l'Azienda Usl di Piacenza, da parte sua, ha confermato già nel 2023, con l'introduzione proprio del nuovo PDTA. E che ribadisce aderendo all'iniziativa promossa dalla LIMPE (Lega Italiana per la Lotta alla Malattia di Parkinson) in occasione della Giornata nazionale Parkinson.

Nella mattinata di sabato 28 novembre i professionisti del PDTA saranno infatti a diposizione dei cittadini per rispondere alle domande e illustrare i servizi e i percorsi di diagnosi, cura e assistenza. Saranno affiancati dai volontari dell’Unione parkinsoniani Piacenza, presenti per condividere esperienze e far conoscere le attività di supporto dedicate ai pazienti e alle loro famiglie. L'appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 12.30 sotto i portici di Palazzo Gotico, messi a disposizione dal Comune di Piacenza.

«Come specialisti Ausl abbiamo sempre aderito alla Giornata nazionale Parkinson con varie iniziative, ma quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più ed essere presenti fisicamente in piazza – racconta Magnifico – Siamo a disposizione dei pazienti malati di Parkinson, dei loro caregiver e più in generale di tutta la cittadinanza per rispondere alle domande e illustrare cosa il territorio può offrire per la presa in carico di una malattia così complessa: dalle visite specialistiche ai servizi di assistenza e cura integrati sul territorio».

«È molto importante sensibilizzare su questa malattia che è sempre più presente nella nostra popolazione – commenta Marco Bettinotti, presidente Unione parkinsoniani Piacenza - Come associazione proponiamo diverse attività per sostenere sia a livello fisico che psicologico tanto i malati quanto i caregiver e chi porta le cure ai pazienti».

I numeri del Parkinson in Italia e a Piacenza: perché sta aumentando. La malattia di Parkinson rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa nel nostro Paese: sono circa 300mila gli italiani colpiti, e ogni anno si registrano circa 6mila nuove diagnosi. A Piacenza risultano in carico presso il PDTA dell'Azienda Usl circa 450 pazienti.



Si tratta della patologia neurologica in più rapida crescita al mondo. Le proiezioni per il 2050, secondo l'ISS, riportano un raddoppio dei malati in Italia entro il 2050, in linea con il trend globale (che supererà i 25 milioni di malati). «L'aumento dipende da diversi fattori – chiarisce Magnifico – Certamente pesa il costante allungamento della vita media e il conseguente invecchiamento della popolazione, ma non è l'unico elemento. La comunità scientifica punta sempre più i riflettori sull'interazione tra predisposizione e fattori ambientali: l'esposizione prolungata a pesticidi e solventi industriali, i livelli critici di inquinamento atmosferico e i radicali cambiamenti nei modelli alimentari contemporanei stanno agendo da potenti catalizzatori nell'anticipare e favorire l'insorgenza della malattia».

I sintomi a cui prestare attenzione. L'età media di esordio del Parkinson è intorno ai 58-60 anni di età. In età giovanile la malattia è estremamente rara, mentre la sua incidenza cresce con l'aumentare dell'età. «Quando un paziente nota un rallentamento dei movimenti, soprattutto da un lato del corpo, una difficoltà a scrivere o ad allacciarsi i bottoni oppure il tipico tremore a riposo – continua Magnifico - è bene rivolgersi ad un medico».

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale dell'Ausl di Piacenza. La malattia di Parkinson è una malattia del sistema nervoso centrale, inquadrabile nell’ambito dei disturbi del movimento, caratterizzata da un decorso progressivo e da molteplici sintomi motori e non motori, cognitivi e comportamentali che necessitano di un supporto multispecialistico.

Per queste ragioni, l’Azienda Usl di Piacenza ha elaborato un percorso specifico che inizia con la diagnosi della malattia, prosegue con la presa in carico del paziente e si sviluppa nell’ottica di garantire la giusta assistenza a pazienti e famiglie. I componenti del team di lavoro del PDTA effettuano il monitoraggio dei bisogni della persona in carico e garantiscono la continuità assistenziale con i servizi e professionisti ospedalieri e territoriali. Inoltre individuano gli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze del paziente che, spesso, presenta una compresenza di bisogni sanitari e sociali.