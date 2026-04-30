Partigiani cristiani, il ricordo con una messa in San Vittore

Anche quest'anno, in occasione delle ricorrenze per il 25 aprile, l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Piacenza ha ricordato con una messa nella chiesa di San Vittore figure che si sono battute per il conseguimento della libertà e della democrazia. Santa Messa officiata dal parroco di San Vittore don Franco Capelli, e che ha visto anche la presenza dell'Amministrazione Comunale rappresentata dall'assessora Serena Groppelli.

Un omaggio in particolare al Beato don Giuseppe Beotti, don Francesco Delnevo, il chierico Italo Subacchi, don Giuseppe Borea, don Umberto Bracchi, don Alessandro Sozzi, Francesco Daveri, Giuseppe Berti, Nato Ziliani, Pino Fumi, Giuseppe Comolli e Giovanni Spezia. «Uomini che sono morti durante la Resistenza, hanno combattuto nelle file cattoliche, cattolici e laici che ci riportano ai momenti del 25 aprile e che hanno contribuito a costruire il nostro Paese» ha spiegato il presidente Mario Spezia. Alla luce di quanto sta accadendo nel mondo intero, i valori che ci insegnano sono più che mai attuali: «Secondo me è stata bravissima Albertina Sogliani con l'intervento in piazza Cavalli proprio nel giorno del 25 aprile, ha rimarcato i valori che ci aspettiamo da chi dirige e comanda il mondo, ossia libertà, giustizia e democrazia, ma soprattutto quelli personali, morali ed etici che sono importanti per la vita quotidiana di tutti noi».