Pianello, porte aperte all'associazione Il salotto delle Idee

L'associazione Il salotto delle Idee Angela Cavallotti di Pianello ha aperto le sue porte a tutti i pianellesi. A un anno circa dall'avvio delle attività, terminato il periodo di "rodaggio", l’associazione si è presentata pubblicamente aprendo le porte della sua sede in piazza Madonna. Tra i presenti anche alcuni rappresentanti di quel testimone, il centro pensionati, la cui eredità è passata nelle mani della neonata associazione. All’ultimo presidente, Enrico Chiapponi succeduto a sua volta all’attivissima Irene Sacchi, è stata consegnata una targa. Daniela Lusardi, che prima faceva parte del centro pensionati, è invece entrata nel direttivo della nuova associazione. Le attività sono tantissime: si va dalle conferenze (di recente un ciclo di appuntamenti sulla difesa personale), ai corsi di yoga, meditazione, appuntamenti dedicati alla salute e al benessere, all’attività motoria.

«La sede - dice la presidente Augusta D’Ambrosio - è aperta martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18».