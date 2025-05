Pizza solidale, raccolti oltre 5mila euro per la Casa di Iris

Una pizza solidale per sostenere la Casa di Iris. L’iniziativa che si è svolta mercoledì scorso alla pizzeria Bella Napoli di via Emilia Pavese ha permesso di raccogliere 5.100 euro, interamente devoluti alla Fondazione Casa di Iris, che ogni giorno si prende cura, gratuitamente, dei pazienti dell’hospice piacentino e delle loro famiglie. Grande la partecipazione da parte della comunità, che ha risposto con entusiasmo all’appello promosso dall’imprenditore Valter Bulla e dai fratelli Michele e Giuseppe Amatruda, titolari della pizzeria recentemente riconosciuta come “bottega storica”.

La sala era al completo, e l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: convivialità, generosità e vicinanza concreta a una realtà fondamentale per il territorio. Durante la serata è stato ricordato come ogni giornata di assistenza garantita dalla Casa di Iris, destinata ai pazienti con malattie in fase avanzata, abbia un costo medio di circa 1.000 euro, coperto solo in parte dal sistema sanitario. Il resto dipende dalla solidarietà di cittadini e imprese, come sottolineato dal presidente della Fondazione, Sergio Fuochi.