Podcast per Aurora scritto e prodotto dal liceo Cassinari

“Con tutta la rabbia, con tutto l’amore” è il nuovo podcast scritto e prodotto dalla classe 5° Audiovisivo Multimediale del liceo Cassinari di Piacenza. Una serie d’inchiesta che nasce dal femminicidio di Aurora Tila e che affronterà il tema della violenza di genere. Tra le testimonianze ci sarà anche quella di Viktoria sorella di Aurora; cinque puntate in uscita ogni venerdì su spreaker e Spotify e sui canali social del Cassinari. Un progetto narrativo e civile che intreccia testimonianze, approfondimenti e voci del territorio per educare al riconoscimento dei primi segnali di violenza e promuovere una cultura del rispetto e del consenso. Il podcast prende vita in più puntate, con l’obiettivo di ripercorrere i fatti, analizzare i segnali d’allarme spesso sottovalutati e offrire strumenti concreti alle nuove generazioni per riconoscere e contrastare la violenza di genere. Protagonista e voce centrale del racconto è proprio Viktoria, che attraverso la propria testimonianza affronta il percorso che ha portato alla tragedia, trasformando il dolore in divulgazione e impegno attivo contro la violenza patriarcale. il progetto e realizzato in collaborazione con Debora Pomarelli, Centro Antiviolenza di Piacenza, Collettivo Resisto (pc), Femme Fest, e Amnesty International Piacenza.