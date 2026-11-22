«Pregheremo affinché ciascuna donna possa fare l’esperienza di sentirsi amata da Dio, non importa quale sia il nome di Dio, Dio è uno solo. Nessuna è abbandonata a sé, perché Dio abita in ciascuno e ha scelto di vivere dentro di noi e di darci dei fratelli e delle sorelle con cui camminare. Guardatevi intorno, guardate i doni che il Signore continuamente ci fa, le persone che ci mette accanto, e camminiamo insieme».

La clausura, oggi, è sempre preghiera ma è pure condizione profondamente calata nella contemporaneità, è azione. Suor Antonella Teresa Sincletica, 42enne priora del Monastero del Carmelo a Piacenza, accetta di buon grado di parlare del prossimo 25 novembre, Giornata contro la violenza alle donne.

Dimentichiamoci di figure affondate nella penombra del convento, distanti dal mondo. Di realtà è fortemente impregnato il monastero, senza cesure. Apprendiamo così, in questo dialogo, di quanto il luogo religioso a San Lazzaro sia stato e continui a essere porto d’approdo delle fragilità di tante persone che scrivono, telefonano o vanno di persona a incontrare le religiose. Arrivano anche donne, anche chi è in fuga da uomini violenti. E l’aiuto non è solo preghiera. Le monache -9, la più giovane ha 41 anni, la più adulta 90 - curano nel silenzio cuore e vita.