«Preghiere e un’ala per tutte le donne vittime di violenza»
La 42enne responsabile della comunità di clausura di via Spinazzi: la nostra porta è aperta a chi chiede aiuto
Simona Segalini
|2 ore fa
Le nove monache di clausura di via Spinazzi
«Pregheremo affinché ciascuna donna possa fare l’esperienza di sentirsi amata da Dio, non importa quale sia il nome di Dio, Dio è uno solo. Nessuna è abbandonata a sé, perché Dio abita in ciascuno e ha scelto di vivere dentro di noi e di darci dei fratelli e delle sorelle con cui camminare. Guardatevi intorno, guardate i doni che il Signore continuamente ci fa, le persone che ci mette accanto, e camminiamo insieme».
La clausura, oggi, è sempre preghiera ma è pure condizione profondamente calata nella contemporaneità, è azione. Suor Antonella Teresa Sincletica, 42enne priora del Monastero del Carmelo a Piacenza, accetta di buon grado di parlare del prossimo 25 novembre, Giornata contro la violenza alle donne.
Dimentichiamoci di figure affondate nella penombra del convento, distanti dal mondo. Di realtà è fortemente impregnato il monastero, senza cesure. Apprendiamo così, in questo dialogo, di quanto il luogo religioso a San Lazzaro sia stato e continui a essere porto d’approdo delle fragilità di tante persone che scrivono, telefonano o vanno di persona a incontrare le religiose. Arrivano anche donne, anche chi è in fuga da uomini violenti. E l’aiuto non è solo preghiera. Le monache -9, la più giovane ha 41 anni, la più adulta 90 - curano nel silenzio cuore e vita.