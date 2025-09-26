«Promuovere il design italiano». Bojardi: ecco la nostra missione

«Attraverso il design. Un viaggio tra design, industria e musica» è l’evento promosso da Home Gallery e organizzato da Carlo Ponzini che andrà in scena domani, sabato, al Conservatorio Nicolini: un invito a riflettere sulla commistione tra cultura del progetto, eccellenze imprenditoriali e magia della musica. Una triade che vuole essere un punto di partenza per rilanciare Piacenza. Sul palco, dalle 9, voci autorevoli: Gilda Bojardi, direttrice della rivista «Interni», nell’intervento «Design come cultura del progetto: il valore della narrazione» parlerà dell’evoluzione nella comunicazione del progetto nel campo dell’architettura e del prodotto. La rivista «Interni» ha celebrato l’anno scorso l’anniversario dei settant’anni: «Un traguardo importante, che ci ha permesso di raccontare e vivere la straordinaria avventura del design italiano.





