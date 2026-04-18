Quaderni, giochi, visite all'acquario: grazie a “Esprimi un desiderio”

A volte basta esprimere un desiderio e questo si avvera, se c'è qualche persona dal cuore buono e generoso che pensa agli altri. Possono pensarlo sicuramente i bambini attualmente ospitati nella Pediatria dell'ospedale di Piacenza che ieri mattina hanno ricevuto una gradita sorpresa da parte del Rotary Piacenza Primogenita. Si chiama appunto “Esprimi un desiderio” l'ultimo service in ordine di tempo erogato dalla neonata organizzazione di volontariato locale, in collaborazione con il Rotary Club Piacenza ed erogato proprio a favore dei piccoli pazienti in cura presso il reparto del professor Giacomo Biasucci.

Un piccolo gesto nei loro confronti, tanto semplice quanto apprezzato: i rappresentanti del Club Primogenita, guidati dal presidente Edoardo Zaffignani, hanno portato ai bambini vari regali, tra cui quaderni per colorare, giochi in scatola, videogame e perfino alcuni buoni per visitare l'acquario di Genova quando usciranno dall'ospedale.