Quando gli abitanti curano il paese: «A Caorso in tanti danno l'esempio»

«Sappiamo ascoltare e valorizzare chi si dà per il paese e vogliamo farlo anche così, mettendo in luce chi, con il nostro supporto, riesce a rendere migliore la comunità e il territorio comunale». La sindaca Roberta Battaglia sceglie di “celebrare”, di dare risalto a quei cittadini che si impegnano organizzando eventi o prendendosi cura del paese e delle realtà che ne fanno parte. Il recente successo, di pubblico e di partecipanti (ben 16 squadre) al torneo di pallacanestro “4Nando”, giunto alla sua quarta edizione, è occasione per la prima cittadina di complimentarsi con i giovani organizzatori «che hanno messo passione e dedizione nel restituire uno spazio rinnovato a tutta la cittadinanza (pulendo e pitturando il campo da gioco 29012, il muretto del polo infanzia e i servizi igienici pubblici) e che doneranno parte del ricavato per sostenere la locale sezione Avis e le attività degli studenti».