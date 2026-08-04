Quando la pole dance sbarca in centro, attrazione per le serate estive

Ha portato la pole dance in centro storico raccontando una passione in musica. Spettacolo suggestivo quello che Ingrid Cullhai ha offerto all’ultima serata dei Venerdì Piacentini, un viaggio nella musica italiana che la 28enne imprenditrice titolare di Pole Ing ha deciso di regalare alla città.

«L’idea di portare la pole dance fuori dalla palestra nasce tempo fa, il primo spettacolo che ho organizzato è stato alla Besurica Street Fest, quando Pole Ing ancora non esisteva e c’era semplicemente la voglia di far conoscere questa disciplina a persone che magari non l’avevano mai vista e mostrare il suo lato più artistico ed espressivo».

Percorso che sta portando avanti da un paio di anni con il suo progetto Pole Ing.