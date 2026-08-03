Questura di Piacenza, oltre 10mila follower per i suoi social

"Siamo ufficialmente più di 10.000! Dietro questa cifra straordinaria ci siete voi, con le vostre storie, la vostra partecipazione e la vostra energia. Questo traguardo non è un punto d'arrivo, ma la prova tangibile di quanto sia speciale il legame che ci unisce. Grazie di cuore per sceglierci ogni giorno". E' quanto comunica la Questura di Piacenza, in merito al raggiungimento di un importante traguardo che non solo evidenzia un importante dato numerico, ma sottolinea il legame tra i cittadini e le istituzioni, gli agenti, il loro ruolo e impegno di sicurezza e prossimità con il territorio.

!Il traguardo dei 10.000 follower ci offre l'occasione per ribadire il valore fondamentale di una comunicazione aperta, costante e trasparente - si legge ancora nella nota -. Comunicare non significa soltanto informare, ma creare un ponte solido tra le istituzioni, il territorio e i cittadini. Vogliamo che la nostra comunità sia uno spazio vivo, dentro e fuori dal web, dove la cittadinanza sia pienamente consapevole dell'impegno quotidiano profuso per il bene comune. Informare significa anche raccontare la realtà senza filtri, affrontando con determinazione le sfide che toccano la vivibilità delle nostre strade: portiamo avanti un'azione costante per arginare il fenomeno dello spaccio, presidiando il territorio per garantire maggiore sicurezza e legalità nei quartieri.

Vogliamo rendere partecipi i cittadini degli sforzi concreti messi in campo per gestire e accompagnare quei soggetti non in regola sul nostro territorio che si rendono responsabili di comportamenti illeciti - prosegue il comunicato -, agendo sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza pubblica. La sicurezza e la legalità vanno di pari passo con la coesione sociale. Per questo motivo è nostro impegno costante tenervi aggiornati su ogni iniziativa a favore della collettività e del settore sociale: dai progetti di inclusione alle misure di sostegno per le fasce più deboli, perché nessuno venga lasciato indietro. Continuiamo a costruire questo percorso insieme, passo dopo passo, dentro e fuori dal web".