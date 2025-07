Ragazzi a lezione di protezione civile, simulati soccorsi in mezzo ai boschi

Si chiude venerdì 18 lulgio Anch’io la Protezione civile, l’esperienza che a Case Pisani di Pianello sta coinvolgendo venti giovanissimi impegnati in una serie di attività coordinate dai Giovani della Croce Rossa. Una settimana intera, ospitati nei locali della Fondazione Grillo, tra simulazioni di soccorso in mezzo ai boschi, simulazioni di interventi salva-vita e poi ancora incontri con esperti per imparare le tecniche base in caso di incendio, in caso di ricerca di persone disperse, oppure ancora le nozioni base per soccorrere un ferito. "Abbiamo avuto - dicono le referenti Alice Scigliano e Elena Vallisa - incontri con le guardie forestali, con l’unità cinofila, con i vigili del fuoco". Tra le varie attività con un equipaggio del 118 di Castelsangiovanni è stata simulata una maxi emergenza con feriti nei boschi e manovre salva vita con manichini ad alta fedeltà.

"Un modo per sensibilizzare i più giovani, fare formazione e avvicinarli alla Croce Rossa dove, peraltro, già a 14 anni si può iniziare a fare volontariato" dicono le referenti.