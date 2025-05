Referendum, aperture straordinarie del Quic per carte d'identità e tessere elettorali

In vista del voto referendario dell'8 e 9 giugno, gli sportelli Quic di viale Beverora osserveranno un orario prolungato per consentire l'eventuale rilascio urgente dei documenti necessari per l'accesso ai seggi: carte d'identità e tessere elettorali.

Solo per tali esigenze, strettamente connesse all'esercizio del voto, gli sportelli saranno a disposizione dell'utenza venerdì 6 giugno dalle 13.30 alle 18, sabato 7 dalle 12.15 alle 18 e domenica 8 giugno dalle 7 alle 23. Lunedì 9, lo stesso servizio rivolto agli elettori sarà attivo dalle 7 alle 8.15.

Nei consueti orari di apertura, l'attività del Quic funzionerà regolarmente secondo gli appuntamenti prefissati con l'utenza, con chiusura al pubblico alle ore 15 nella giornata di lunedì 9, per consentire le operazioni legate alla chiusura dei seggi.

Tuttavia, i cittadini che in questi giorni si rendessero conto di aver esaurito gli spazi sulla tessera elettorale, l'avessero smarrita o deteriorata, potranno recarsi al Quic per richiederne una nuova anche senza appuntamento, già in questi giorni, durante gli abituali orari di apertura al pubblico.