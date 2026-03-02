Referendum, online i nomi scrutatori e il seggio di assegnazione

La Commissione Elettorale comunale, presieduta dall’assessore Simone Fornasari e composta dai consiglieri Margherita Lecce, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi, si è riunita questa mattina alla presenza della dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino Vittoria Avanzi con il supporto, in veste segretariale, della responsabile del Servizio Demografici ed Elettorale Paola Fornasari.

Nell'occasione, è stata formalizzata la nomina dei 338 scrutatori che presteranno servizio ai seggi elettorali in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo prossimi, individuati tra i 3.349 cittadini iscritti all'apposito Albo. Complessivamente, sono pervenute 711 manifestazioni di disponibilità a ricoprire la mansione, di cui 510 da parte di cittadini registrati all'Albo, 191 non iscritti, 9 non residenti nel Comune di Piacenza e una persona non in possesso della cittadinanza italiana.

Dei 338 scrutatori nominati tra gli iscritti all'Albo, 189 presentano requisiti corrispondenti al primo criterio di priorità: 44 si trovano in condizioni di disoccupazione, una persona è in cassa integrazione e 144 sono studenti. Tra i restanti 149, 138 lavorano e 11 sono pensionati.

Le 363 manifestazioni di disponibilità in esubero, sul totale di 711, sono inserite nella graduatoria che verrà utilizzata in caso di rinuncia da parte degli scrutatori designati, predisposta attribuendo la precedenza ai candidati in possesso di titolo preferenziale. All’interno di ciascuna categoria, l’ordine è stato determinato in base alla data di arrivo delle domande.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili nella giornata di sabato 21 marzo dalle ore 15.30 fino a completamento delle operazioni preliminari al voto, nonché domenica 22 marzo dalle 6.45 alle 23 per garantire l'apertura dei seggi, così come lunedì 23 marzo dalle 6.45 alle 15 e a seguire, senza interruzioni, sino alla conclusione dello spoglio. Il compenso è pari a 119,60 euro per i seggi ordinari e a 60,95 euro per i seggi speciali.

elenchi in ordine alfabetico e per sezione elettorale di assegnazione: chi accetta l'incarico deve ritirare la nomina presso l'Ufficio Elettorale di via Beverora 57, al 1° piano, tra mercoledì 4 marzo e mercoledì 18 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12.15. Fondamentale aver già comunicato - tramite l'apposito servizio online sul portale https://sportellotelematico.comune.piacenza.it , cui si accede tramite credenziali di identità digitale - il codice Iban su cui dovrà essere effettuato il pagamento del compenso. Sul sito web comunale sono pubblicati gli

I cittadini in possesso di credenziali Spid, CIE o CNS che non abbiano accesso a un dispositivo personale possono utilizzare i computer dell’Area Self degli Sportelli Polifunzionali QUIC.

Coloro che non fossero titolari di identità digitale possono invece ricevere assistenza nella compilazione del modulo presso l'Ufficio Elettorale, contestualmente al ritiro della nomina.

Il mancato ritiro della nomina entro il termine perentorio del 18 marzo comporterà la decadenza automatica dall'incarico. Eventuali rinunce devono essere comunicate online, sempre tramite il portale https://sportellotelematico.comune.piacenza.it