Buon Pastore, 42 suore riunite da tutto il mondo

Si è aperto ieri il Capitolo generale delle Figlie di Gesù Buon Pastore nella casa di via Mazzini a Piacenza. Ai lavori partecipano 42 religiose in rappresentanza di tutta la congregazione oggi guidata dalla piacentina suor Franca Barbieri. I lavori proseguiranno fino al 31 agosto e saranno seguiti, su indicazione del Dicastero vaticano della vita consacrata, dal camilliano padre Gianfranco Lunardon. La congregazione raggruppa oltre 130 suore: 23 sono italiane, 61 messicane, 50 eritree, mentre una è colombiana. Ad esse si aggiungono cinque novizie, di cui due messicane e tre eritree. La congregazione, come altre del resto, fa i conti con la scarsità di vocazioni.