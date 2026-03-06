Il richiamo della missione, a 86 anni don Luigi torna in Sud America

Don Luigi Mosconi, sacerdote a cui due anni fa è stata tributata la cittadinanza onoraria di Castel San Giovanni, all’età di 86 anni è ripartito per il sud America. A due anni dal suo rientro in Italia, dopo aver trascorso oltre mezzo secolo in Brasile, è volato di nuovo in sud America per annunciare il Vangelo di Cristo “ai confini del mondo”. Troppo forte quel richiamo e troppo forte il legame intessuto con le migliaia di persone che in oltre mezzo secolo di missione don Luigi ha incontrato.

Lo accompagna un laico, Carlo Poggi, castellano trasferitosi da anni in Belgio, al seguito del movimento dei Focolarini. I due stanno viaggiando tra Messico, Brasile, Guatemala dove stanno incontrando migliaia di persone. Il filo conduttore delle attuali missioni popolari è lo stesso che nel lontano 1967 animò le prime missioni di cui don Mosconi si rese protagonista "e cioè – dice il sacerdote - rendere consapevoli le persone che la cosa più importante è prendere in mano la propria vita e darle un senso vero".