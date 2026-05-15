«Io, dal velo calato sul volto alla tv» Le telecamere entrano in clausura

Sono connesse al mondo anche via social «per abitare i luoghi dove le persone abitano», dice la superiora della monache di clausura del Carmelo, suor Antonella Teresa Sincletica. E dunque, guai a stupirsi se le porte del monastero di via Spinazzi, a San Lazzaro, si sono aperte per fare entrare le telecamere di Tv2000, il canale della Conferenza episcopale italiana. Delle nove sorelle la decisione di portare sotto i riflettori della tv per rendere la testimonianza della sua scelta di vita è caduta su suor Maria Paola, 86 anni a settembre.

Una scelta non casuale, racconta al telefono la priora, suor Antonella, perché le parole di suor Paola - col suo lungo percorso al Carmelo, 62 anni dietro la grata - «possono far bene alle persone», spiega suor Antonella. Suor Paola ha lungamente parlato ai microfoni di Tv2000 ma non si conosce ancora la data di messa in onda dell’intervista. Dell’ingresso delle telecamere nel monastero di clausura sono state le stesse monache a darne notizia, pubblicando un reel su Facebook (e che da tempo il monastero del Carmelo sia connesso via social è cosa nota, e nessuno si stupisce più di trovare in mostra su Facebook o Youtube i lavoretti realizzati a mano dalle sorelle oppure la spiegazione della Parola). Tutte le riprese sono state effettuate nella cappella del monastero, contigua ma esterna al perimetro della clausura.